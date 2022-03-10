Полузащитник Шахтера Алан Патрик имеет несколько вариантов продолжения карьеры после начала войны в Украине.

Интернасьонал получил предложение подписать Алана Патрика, сообщает Portal do Colorado. Также в услугах бразильца заинтересованы Фламенго, Сантос и Сан-Паулу.

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Хавбек вместе со своим агентом должен выбрать лучший вариант продолжения карьеры. Напомним, недавно ФИФА разрешила иностранцам из УПЛ беспрепятственно выступать за другие команды до 30 июня этого года из-за войны в Украине. После этого футболисты должны вернуться в принадлежащие клубы.

Добавим, что Алан Патрик провел за Шахтер 20 матчей в этом сезоне, в которых записал в актив 4 гола и 6 ассистов.

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