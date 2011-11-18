Мораес: Фанаты Шахтера поддерживали меня даже несмотря на то, что я носил футболку Динамо

Италия — 13:16 124
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Милан – Ювентус: почему Шевченко – до сих пор символ великого дерби в Италии
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Лунин вынужденно дебютировал в Ла Лиге за Леганес из-за травмы основного конкурентаИспания — 01:03 580
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Боруссия Д – Бавария: "шмели" готовы к чемпионству, Мюнхену не помог хороший старт, а Ройс и Санчо – топГермания — 10 нояб 1592
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Боруссия Д – Бавария: онлайн-трансляция матчаГермания — 10 нояб 2684
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Заря – Карпаты: шедевр Шведа не помешал – команда Вернидуба прервала 2 серии в матче УПЛУкраина — 10 нояб 471
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