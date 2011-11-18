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Мораес: Фанаты Шахтера поддерживали меня даже несмотря на то, что я носил футболку Динамо

12:44 32 Читати українською
Мораес: Фанаты Шахтера поддерживали меня даже несмотря на то, что я носил футболку Динамо
Жуниор Мораес / фото: ФК Шахтер

Нападающий Шахтера Жуниор Мораес выразил благодарность болельщикам "горняков" за поддержку.

"Я очень рад не только из-за того, что игроки Шахтера тепло приняли меня в команду, но и из-за поддержки болельщиков.

Мораес: У меня нет особых чувств, когда я играю против Динамо

Несмотря на то, что я играл в футболке Динамо, фанаты Шахтера всегда сильно меня поддерживали. Я стараюсь отплатить им своей игрой на поле и помогать команде. Спасибо им всем", – цитирует Мораеса esportes.r7.com.

Мораес: Ничего общего между Украиной и Бразилией нет

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