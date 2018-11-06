Мораес: Ничего общего между Украиной и Бразилией нет

Нападающий Шахтера Жуниор Мораес накануне поединка Лиги чемпионов против Манчестер Сити рассказал о своих впечатлениях от Украины, а также об отношении к донецкому клубу в Бразилии.

"Уверен, что бразильская публика испытывает к Шахтеру особые чувства, поскольку в команде очень много представителей нашей страны. Очень важно отметить, что клуб делает большую работу, привлекая талантливых бразильских футболистов и адаптируя их в Европе. Только посмотрите, сколько высококлассных игроков прошло через Шахтер и теперь играет в ведущих клубах Европы! Шахтер знает свое дело, и этим словам есть веские доказательства. Бразильцы любят этот клуб.

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Главная черта бразильских футболистов? Трудности, с которыми мы сталкиваемся в Бразилии, помогают нам с импровизацией, техникой и другим. Думаю, именно это является нашей знаковой чертой.

Мне кажется, что ничего общего между Украиной и Бразилией нет. Это совершенно разные страны. Я вижу привлекательными именно различия. Знакомство с другой культурой и сопоставления различий очень хорошо помогает понять людей. В Украине мне очень не хватает пляжа", – цитирует Мораеса официальный сайт УЕФА.

Напомним, уже завтра Шахтер сыграет против Манчестер Сити в рамках 4 тура Лиги чемпионов. Поединок Манчестер Сити – Шахтер начнется в 22:00. После 3 туров "горожане" набрали 6 очков, у дончан 2 пункта. Первый поединок в Харькове завершился поражением Шахтера со счетом 0:3.