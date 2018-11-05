toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
ШАХТЕР - ДИНАМО КИЕВ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ МАНЧЕСТЕР СИТИ - ШАХТЕР

Мораес: У меня нет особых чувств, когда я играю против Динамо

15:54 34 Читати українською
Мораес: У меня нет особых чувств, когда я играю против Динамо
Мораес против Динамо / Шахтер

Нападающий Шахтера Жуниор Мораес, который ранее выступал за Динамо, рассказал, трудно ли ему играть против киевлян.

"Все в раздевалке Шахтера могут подтвердить, что я не чувствую никакого давления. Мне легко. У меня нет особых чувств, когда я играю против Динамо.

Шахтер – Динамо: справедливость победы Фонсеки, рекорды сезона Хацкевича и ключевые моменты матча языком цифр

В моменте с моим голом в ворота Динамо мяч попал мне в интимную зону. Было больно, но хорошо, что это не помешало мне отличиться", – сказал Мораес в эфире программы "Профутбол".

Мораес – об игроках Динамо, которые не пожали ему руку: они не должны заниматься таким дерьмом

Напомним, Шахтер обыграл Динамо в 14 туре чемпионата Украины, а один из голов забил экс-игрок киевлян Жуниор Мораес.

Украина14 тур

Шахтер - Динамо Киев: Суббота 03 ноября 2018

Шахтер
Матч окончен
2 : 1
Динамо Киев
перейти к матчу турнирная таблица матчи
Теги
Шахтер Шахтер Динамо Киев Динамо Киев Шахтер - Динамо Киев Жуниор Мораес Жуниор Мораес
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
5
час
:
27
мин
Хаддерсфилд
22:00
Фулхэм
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук