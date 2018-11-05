Мораес: У меня нет особых чувств, когда я играю против Динамо

Нападающий Шахтера Жуниор Мораес, который ранее выступал за Динамо, рассказал, трудно ли ему играть против киевлян.

"Все в раздевалке Шахтера могут подтвердить, что я не чувствую никакого давления. Мне легко. У меня нет особых чувств, когда я играю против Динамо.

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В моменте с моим голом в ворота Динамо мяч попал мне в интимную зону. Было больно, но хорошо, что это не помешало мне отличиться", – сказал Мораес в эфире программы "Профутбол".

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Напомним, Шахтер обыграл Динамо в 14 туре чемпионата Украины, а один из голов забил экс-игрок киевлян Жуниор Мораес.