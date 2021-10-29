Нападающий сборной Украины посетил первую школу "горняков" в столице, сообщает официальный сайт клуба.

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Мораес сначала провел разминку и показал несколько финтов. В конце же занятия состоялся товарищеский матч между командами форварда и Геннадия Зубова (одного из тренеров Shakhtar ProSchool), завершившийся ничьей – 1:1. После тренировки дети получили памятные фото и автографы Мораеса.

Напомним, что Shakhtar ProSchool – официальная футбольная школа Шахтера для детей 7-12 лет в Киеве.

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