Нападник збірної України навідався до першої школи "гірників" у столиці, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Мораєс спершу провів розминку й показав кілька фінтів. Наприкінці ж заняття відбувся товариський матч між командами форварда та Геннадія Зубова (одного з тренерів Shakhtar ProSchool), що завершився нічиєю – 1:1. Після тренування діти отримали пам'ятні фото та автографи Мораєса.

Нагадаємо, що Shakhtar ProSchool – офіційна футбольна школа Шахтаря для дітей 7-12 років у Києві.

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