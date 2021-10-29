"Без нас так бы не поступили": агент Матвиенко опроверг подписание контракта с Шахтером
Исполнительный директор агентской конторы PART of the GAME Юрий Данченко поделился деталями переговорного процесса с донецким Шахтером по продолжению сотрудничества с защитником Николаем Матвиенко.
"Коля пока не подписывал никаких новых соглашений. Мы с ним с большим удивлением узнали из СМИ о том, что это произошло.
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Без нас так бы не поступили (улыбается). Да, переговоры идут, и они, можно сказать, в завершающей стадии. Но информация о новом контракте пока поспешная", – заявил посредник в комментарии Команда1.
Напомним, накануне появилась информация, что Николай Матвиенко подписал новый контракт с Шахтером до лета 2024 года. В структуре "горняков" центрбек пребывает с 2009-го.
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