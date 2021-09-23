Форвард Шахтера и сборной Украины Жуниор Мораес был настолько впечатлен игрой своего одноклубника Лассины Траоре, что решил выразить свое восхищение публично.

"Я с тобой еще не знаком, но уже люблю тебя", – написал Мораес на своей странице в социальной сети Instagram.

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"Люблю тебя тоже, бро. Не могу дождаться встречи с тобой", – ответил Траоре.

Напомним, нападающий из Буркина-Фасо отличился в воротах Динамо дублем и был признан лучшим игроком матча за Суперкубок.

Жуниор Мораес сейчас находится на вынужденном отдыхе. Игрок получил травму на одной из тренировок Шахтера, получив разрыв крестообразной связки колена и был прооперирован в Барселоне.

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