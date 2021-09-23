Форвард Шахтаря і збірної України Жуніор Мораєс був настільки вражений грою свого одноклубника Лассіни Траоре у Суперкубку України, що вирішив висловити своє захоплення публічно.

"Я з тобою ще не знайомий, але вже люблю тебе", – написав Мораєс на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram.

"Маріуполь виправдав своє існування": несподівана причина тріумфу Шахтаря у Суперкубку і страх перед Баварія – Динамо

"Люблю тебе теж, бро. Не можу дочекатися зустрічі з тобою", – відповів Траоре.

Нагадаємо, нападник із Буркіна-Фасо відзначився у воротах Динамо дублем і був визнаний найкращим гравцем матчу за Суперкубок.

Жуніор Мораєс нині перебуває на вимушеному відпочинку. Гравець травмувався на одному з тренувань Шахтаря, зазнавши розриву хрестоподібної зв'язки коліна, і був прооперований у Барселоні.

Шахтар – Динамо: Суперкубок багатий сюрпризами – дебютна дуель Де Дзербі з Луческу інтригує та оголює серйозні проблеми