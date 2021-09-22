Легионер "горняков" из Буркина-Фасо Лассина Траоре причастился к разгрому "бело-синих" и справедливо получил престижную награду.

Форвард Шахтера Лассина Траоре был признан лучшим игроком матча за Суперкубок Украины.

Шахтер догнал Динамо по количеству выигранных Суперкубков Украины

20-летний нападающий оформил дубль в ворота Динамо, забив на 30-й и на 54-й минутах матча. Таким образом Траоре помог Шахтеру догнать Динамо по количеству трофеев – теперь у обеих команд по 9 титулов.

Напомним, уже 3 октября Динамо может взять реванш у "горняков" – команды встретятся на НСК Олимпийский в рамках 10-го тура УПЛ.

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