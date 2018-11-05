Мораес – об игроках Динамо, которые не пожали ему руку: они не должны заниматься таким дерьмом

Нападающий Шахтера Жуниор Мориес прокомментировал решение некоторых игроков Динамо не пожать ему руку.

"Один или два игрока Динамо хотели что-то показать фанатам, но они перестарались. Это не выглядело естественно.

Они должны стараться ради результатов команды и показывать себя на футбольном поле другим способом, а не заниматься таким дерьмом", – сказал Мораес в эфире "Великого футбола".

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Напомним, Бойко стал единственным игроком в составе Динамо, который не пожал руку Жуниора Мораеса перед матчем против Шахтера.