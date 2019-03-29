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Бойко обошел Цыганкова в голосовании на лучшего игрока Динамо в марте

18:34 16 Читати українською
Бойко обошел Цыганкова в голосовании на лучшего игрока Динамо в марте
Денис Бойко / REUTERS

Болельщики Динамо определили лучшего игрока команды по итогам марта.

Победителем в номинации стал голкипер киевлян Денис Бойко, за которого свой голос отдали 39% респондентов, сообщает официальный сайт Динамо.

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Совсем немного от вратаря отстал вингер "бело-синих" Виктор Цыганков, который получил 34% голосов, а за Николая Шапаренко проголосовали 27% опрошенных.

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К слову, в марте Динамо провело 5 игр: 3 в чемпионате были победными, а еще дважды в Лиге Европы киевляне проиграли Челси с суммарным счетом – 0:8.

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Денис Бойко Денис Бойко Виктор Цыганков Виктор Цыганков Динамо Киев Динамо Киев
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