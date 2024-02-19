За інформацією Вацка, Комітет арбітрів УАФ очолить 42-річна Катерина Монзуль, для якої це, найімовірніше, означатиме завершення суддівської кар'єри. Вона замінить на цій посаді Лучано Лучі.

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"У вівторок, 20 лютого, відбудеться засідання Виконкому УАФ, на якому, наскільки я розумію, повинні затвердити нового голову Комітету арбітрів.

Наші рефері проводили передсезонний збір на Закарпатті. Наскільки я чув, туди приїздили італійські куратори – Лучі та Ріццолі. Минулого року їх не було, а зараз приїхали, бо прийшла нова влада, з новою владою треба домовлятися.

Але нова влада публічно декларувала, що вирішення проблеми арбітражу – один із пріоритетів для неї. Тому фініта, італійці більше не будуть керувати українськими арбітрами. Те, у що під їхнім керівництвом перетворився арбітраж в українському футболі, тільки сліпий не бачив, що це катастрофа. Люди просто отримували зарплатню в УАФ, але нічого не робили. Сиділи в Італії собі, та й все. Вже почали жартувати, що українським арбітражем керує перекладач Лучі, бо через нього вся комунікація.

Тому Лучі, Ріццолі – arrivederci. Ще не 100%, але, найімовірніше, новим керівником стане Катерина Монзуль. Наскільки я розумію, це означатиме завершення нею кар'єри арбітра. Буде пані Катерина тепер рулити нашими суддями", – заявив Вацко в ефірі Вацко on air.

Нагадаємо, Лучі почав працювати в УАФ (тоді ще ФФУ) у 2010 році на посаді асистента П'єрлуїджі Колліни – тодішнього куратора суддівського корпусу. У 2015-му італієць став головою Комітету арбітрів УАФ.

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