Екатерина Монзуль назначена главой судейского комитета Украины, сообщает журналист Игорь Бурбас в своем Telegram-канале.

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Такое решение было принято на сегодняшнем Исполкоме УАФ. Это означает, что с данного момента 42-летняя арбитр прекращает свою активную деятельность в поле.

К слову, предыдущим главой комитета был итальянец Лучано Лучи. Он начал работать в УАФ (тогда еще ФФУ) в 2010 году на должности ассистента Пьерлуиджи Коллины – тогдашнего куратора судейского корпуса. В 2015-м итальянец стал председателем Комитета арбитров УАФ – его бездействие на посту критиковала и высмеивала вся футбольная общественность Украины.

Напомним, Монзуль начала судейскую карьеру в 18 лет и стала первой украинкой, которая получила категорию ФИФА. В 2015-м была признана лучшим арбитром мира, а вскоре начала судить мужские соревнования элитного уровня.

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