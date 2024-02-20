Катерину Монзуль призначено головою суддівського комітету України, повідомляє журналіст Ігор Бурбас у своєму Telegram-каналі.

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Таке рішення було ухвалено на сьогоднішньому Виконкомі УАФ. Це означає, що з даного моменту 42-річна арбітриня припиняє свою активну діяльність у полі.

До слова, попереднім головою комітету був італієць Лучано Лучі. Він почав працювати в УАФ (тоді ще ФФУ) у 2010 році на посаді асистента П'єрлуїджі Колліни – тодішнього куратора суддівського корпусу. У 2015-му італієць став головою Комітету арбітрів УАФ – його бездіяльність на посаді критикувала і висміювала вся футбольна громадськість України.

Нагадаємо, Монзуль розпочала суддівську кар'єру у 18 років і стала першою українкою, яка отримала категорію ФІФА. У 2015-му була визнана найкращою арбітринею світу, а незабаром почала судити чоловічі змагання елітного рівня.

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