Андрей Шевченко стал новым президентом УАФ, а теперь нужно формировать команду единомышленников.

Генеральным секретарем УАФ стал Игорь Грищенко, сообщает пресс-служба организации.

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Сегодня (25 января) прошли безальтернативные выборы президента, на которых ожидаемо утвердили кандидатуру Андрея Шевченко. Сразу после окончания работы конгресса состоялось первое заседание исполкома в новом составе. Одним из главных вопросов был выбор генерального секретаря УАФ.

Шевченко выдвинул кандидатуру Грищенко, ранее занимавшего аналогичную должность с приставкой "и.о". Конкурентов не было, поэтому здесь плебисцит тоже был единогласным.

Напомним, в 2022 году бывшие президент и генсек УАФ – Андрей Павелко и Юрий Записоцкий соответственно – получили подозрения по хищению средств во время строительства футбольных полей. В настоящее время оба находятся в СИЗО и отстранены от своих должностей.

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