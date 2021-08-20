Монзуль на матче Шахтера будет работать с VAR – судейские назначения 5-го тура УПЛ
Украинская ассоциация футбола объявила имена арбитров на очередной тур чемпионата Украины.
Матчи 5-го тура чемпионата Украины будут проходить в течение четырех дней, сообщает официальный сайт УАФ.
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Судейские назначения на 5-й тур:
20 августа, пятница
Ворскла – Металлист – Виктор Копиевский (Кропивницкий).
21 августа, суббота
Верес – Минай – Анатолий Абдула (Харьков).
Черноморец – Шахтер – Денис Шурман (Киевская обл.). Арбитр VAR – Екатерина Монзуль (Харьков).
СК Днепр-1 – Рух – Максим Козыряцкий (Запорожье).
22 августа, воскресенье
Мариуполь – Заря – Дмитрий Бондаренко (Одесса).
Колос – Александрия – Ярослав Козик (Мукачево).
Динамо – Десна – Игорь Пасхал (Херсон). Арбитр VAR - Евгений Арановский.
23 августа, понедельник
Львов – Ингулец – Анастасия Романюк (Ивано-Франковск).
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