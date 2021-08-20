Начнем с приятного – Украина имеет большие шансы быть представленной двумя командами в групповом турнире Лиги чемпионов 2021/22. Опять порадовал Шахтер, который обыграл Монако на выезде и сделал предпоследний шаг к заветной путевке в групповой этап. Осталось только отстоять добытое преимущество – ответный матч против команды Нико Ковача состоится в среду, 25 августа.

Монако – Шахтер: Де Дзерби выигрывает первый акт – ЛЧ все еще далеко, парочка магов и такие разные украинцы

Команда Роберто Де Дзерби в текущей квалификации ЛЧ продолжает идти без потерь. Шахтер принес Украине еще 0,2 балла в рейтинг ассоциаций УЕФА, а в целом "горняки" набрали уже 0,6 зачетных пунктов в текущем евросезоне – помогли две победы над Генком и триумф в Монако. Выход Шахтера в групповой турнир ЛЧ принесет бонус в виде еще 4-х дополнительных очков (0,8 балла), которые ранее уже достались Украине благодаря Динамо.

Но на этом приятные новости пока заканчиваются. Годы идут, ничего не меняется – по сути, лишь Шахтер и Динамо отстаивают честь Украины, ведь Колос и Ворскла вылетели из Лиги конференций на первой же стадии. Разочаровала и Заря, которая вчера крупно уступила Рапиду в Вене и сохраняет призрачные шансы на групповой турнир Лиги Европы.

Еще обиднее становится от того, что команда Виктора Скрипника проиграла представителю Австрии, которая является едва ли не главным соперником Украины в таблице коэффициентов УЕФА. Победы Рапида над Зарей и Штурма над словенской Мурой позволили австрийцам оторваться на 0,750 балла (почти 4 победы!), А у Украины еще и осталось на одну команду меньше в еврокубках – 3 против 4-х. А тут еще и РБ Зальцбург имеет хорошие шансы выйти в группу ЛЧ и получить те же 4 очка бонуса.

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Не стоит также забывать, что снизу поджимают еще и сербы с бельгийцами – тем более, что последние пока не потеряли ни одной команды, несмотря на вылет Генка от Шахтера в Лиге чемпионов. Но в то же время украинские клубы при удачном стечении обстоятельств могут навязать борьбу России, потерявшей уже две команды и опережающей нас менее чем на 1,5 балла.

Сейчас Украина, как и раньше, занимает 11 место в таблице коэффициентов УЕФА, однако быстрый вылет Ворсклы и Колоса явно не добавил оптимизма в борьбе за топ-10 рейтинга ассоциаций, которое даст право на прямую путевку для чемпиона Украины в групповой турнир ЛЧ 2023/24 . Как известно, уже в сезоне 2022/23 обе наши команды будут вынуждены преодолевать квалификацию.

Отставание от Австрии увеличилось, но мы точно будем иметь три команды в групповом турнире еврокубков. Шахтер гарантировал себе минимум Лигу Европы, а Заря в случае вылета от Рапида будет играть в группе Лиги конференций. Возможно, это даже к лучшему? Ведь уровень соперников в этом турнире несколько слабее – соответственно, у команды Виктора Скрипника есть больше шансов получить зачетные очки.

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