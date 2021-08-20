Ворскла на старте нового сезона поражает своими поворотами. Сначала полтавчане сыграли вничью с КуПС, затем расписали 2:2 со СК Днепр-1 при неоднозначном футболе, а дальше произошел позорный вылет из Лиги конференций при трех пропущенных голах. На его фоне из команды даже ушел ассистент Юрия Максимова, но "зелено-белые" вместо падения в психологическую яму эффектно вынесли Рух и Львов с суммарным счетом 6:1. Казалось, что коллектив набрал форму и продолжит штамповать очки, однако уже в поединке с Вересом он разочаровал, едва не проиграв новичку.

Тренер Ворсклы имеет претензии к легионеру после поединка с Вересом, но не жалуется на результат

Из положительных качеств Ворсклы стоит отметить хорошую реализацию. До последнего тура ее футболисты забивали не менее двух голов, хотя моментов было не так уж и много. Кроме того, у "зелено-белых" здорово работают фланги, да и вообще ворскляне выглядят прилично – впрочем, подопечным Юрия Максимова не хватает резерва. Как следствие, определенная игровая нестабильность у полтавчан присутствует даже в лучших матчах.

В соперниках у них сегодня Металлист 1925. Дебютант УПЛ в первых турах демонстрирует довольно симпатичный футбол, не закрываясь даже в матчах с Шахтером – и при этом играя длительное время вничью и создавая моменты после пропущенного гола. Харьковчане пытаются работать агрессивно и быстро, много комбинируя, что вылилось в победу над Рухом и Черноморцем. За их игрой действительно интересно наблюдать.

Впрочем, "желто-синим" еще не хватает качества. Нельзя сказать, что коллектив не знаком со скоростями и тактическими требованиями УПЛ (большинство футболистов имеет опыт игры в элите), но пока Металлисту 1925 не хватает сил на то, чтобы ровно провести весь поединок. Кроме того, у харьковчан сильно хромает интенсивность прессинга и единоборств, особенно уязвимо они выглядят на флангах обороны – причем фулбеки ошибаются даже при обороне на стандартах.

Словом, имеем типичного перволигового дебютанта, которому просто необходимо дать время адаптироваться. Впрочем, очки необходимо набирать сейчас, потому что осенью новички УПЛ частенько попадают в функциональную яму. Учитывая энергозатратность футбола Металлиста 1925, такой вариант событий вполне реален.

Кадровая ситуация

Травмированные: Луизао – Пономарь, Жичиков

Дисквалифицированы: –

Ориентировочные составы на матч Ворскла – Металлист 1925

Ворскла: Ризнык – Пердута, Тамм, Чеснаков, Якубу – Пуцлин, Челядин, Скляр – Тилль, Кане – Степанюк

Металлист 1925: Сидоренко – Жичиков, Ткачук, Шершень, Западня – Габелок, Голодюк, Батюшин – Фабинью, Протасов – Крыськив

Прогноз "Футбол 24" – 2:1

В родных стенах в новом сезоне УПЛ Ворскла еще не проигрывала. Более того – ни разу полтавчане не покидали родное поле без двух забитых мячей. Сегодня они играют против дебютанта УПЛ, который наиболее уязвимо выглядит на флангах обороны. Между тем, полтавчане сильнее работают именно у бровки.

Харьковчане дадут бой "зелено-белым". Вполне возможно, что они забьют хозяевам, ведь те регулярно пропускают – впрочем, фаворитом пары выступает Ворскла. Победа полтавчан кажется наиболее вероятным итогом встречи.

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