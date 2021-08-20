Монзуль на матчі Шахтаря працюватиме з VAR – суддівські призначення 5-го туру УПЛ
Українська асоціація футболу оголосила імена арбітрів на черговий тур чемпіонату України.
Матчі 5-го туру чемпіонату України відбуватимуться протягом чотирьох днів, повідомляє офіційний сайт УАФ.
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Суддівські призначення на 5-й тур:
20 серпня, п'ятниця
Ворскла – Металіст – Віктор Копієвський (Кропивницький).
21 серпня, субота
Верес – Минай – Анатолій Абдула (Харків).
Чорноморець – Шахтар – Денис Шурман (Київська обл.). Арбітр VAR – Катерина Монзуль (Харків).
СК Дніпро-1 – Рух – Максим Козиряцький (Запоріжжя).
22 серпня, неділя
Маріуполь – Зоря – Дмитро Бондаренко (Одеса).
Колос – Олександрія – Ярослав Козик (Мукачево).
Динамо – Десна – Ігор Пасхал (Херсон). Арбітр VAR – Євген Арановський.
23 серпня, понеділок
Львів – Інгулець – Анастасія Романюк (Івано-Франківськ).
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