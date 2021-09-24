Комитеты Украинской ассоциации футбола определились, какие официальные лица будут работать на предстоящих матчах элиты.

Только на трех встречах из восьми будет использоваться система VAR, сообщает официальный сайт УАФ.

Динамо отправилось на матч с Рухом без Буяльского

24 сентября

Колос – Ворскла, 19:30, арбитр: Козыряцкий М.С. (Запорожье)

25 сентября

Александрия – Мариуполь, 14:00, арбитр: Шурман Д.Л. (Киевская обл.)

Шахтер – Верес, 17:00, арбитр Бондаренко Д.Е. (Одесса), арбитр VAR: Бойко С.М. (Киевская обл.)

Рух – Динамо, 19:30, арбитр Иванов Ю.В. (Донецкая обл.), Арбитр VAR: Монзуль К.В. (Харьков)

26 сентября

Минай – Львов, 14:00, арбитр: Панчишин Д.И. (Харьков)

СК Днепр-1 – Заря, 17:00, арбитр: Пасхал И.Ю. (Херсон), арбитр VAR: Арановський Е.А. (Киев)

Десна – Металлист 1925, 19:30, арбитр Омельченко А.В.

27 сентября

Черноморец – Ингулец, 19:30, арбитр: Кривушкин Д.В. (Харьков)

К слову, накануне 9-го тура Динамо возглавляет таблицу УПЛ (22 пункта), а Шахтер отстает на 3 зачетных балла. На дне расположился Львов с тремя очками.

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