Монзуль працюватиме на матчі Динамо – призначені арбітри на 9-й тур УПЛ
Комітети Української асоціації футболу визначились, які офіційні особи працюватимуть на прийдешніх матчах еліти.
Лише на трьох зустрічах із восьми буде використовуватись система VAR, повідомляє офіційний сайт УАФ.
Динамо вирушило на матч з Рухом без Буяльського
24 вересня
Колос – Ворскла, 19:30, арбітр: Козиряцький М.С. (Запоріжжя)
25 вересня
Олександрія – Маріуполь, 14:00, арбітр: Шурман Д.Л. (Київська обл.)
Шахтар – Верес, 17:00, арбітр: Бондаренко Д.Є. (Одеса), арбітр VAR: Бойко С.М. (Київська обл.)
Рух – Динамо, 19:30, арбітр: Іванов Ю.В. (Донецька обл.), арбітр VAR: Монзуль К.В. (Харків)
26 вересня
Минай – Львів, 14:00, арбітр: Панчишин Д.І. (Харків)
СК Дніпро-1 – Зоря, 17:00, арбітр: Пасхал І.Ю. (Херсон), арбітр VAR: Арановський Є.А. (Київ)
Десна – Металіст 1925, 19:30, арбітр: Омельченко О.В.
27 вересня
Чорноморець – Інгулець, 19:30, арбітр: Кривушкін Д.В. (Харків)
До слова, напередодні 9-го туру Динамо очолює таблицю УПЛ (22 пункти), а Шахтар відстає на 3 залікові бали. На дні розташувався Львів з трьома очками.
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