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Мончі офіційно вдруге став спортивним директором Севільї

13:48 97 Читать на русском
Мончі офіційно вдруге став спортивним директором Севільї
Рамон Мончі / Севілья

Севілья оголосила ім’я нового спортивного директора.

Новим спортивним директором андалусійського клубу став Рамон Мончі, про це повідомляє офіційний сайт Севільї. Будь-які деталі угоди наразі не розголошуються.

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У понеділок, 18 березня, функціонер проведе прес-конференцію з журналістами, а з 1 квітня Мончі офіційно розпочне виконувати свої обов’язки.

Нагадаємо, колишній іспанський воротар працював спортивним директором Севільї з 2000 по 2017 рік, після чого перейшов у Рому.

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Теги
Іспанія Севілья Севілья Мончі Рамон Мончі
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