В рамках программы дня в 22-м туре Серии А 2023/24 было проведено несколько матчей. Отчёт о них читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Италии 2023/24, 22-й тур

Верона – Фрозиноне – 1:1

Голы: Суслов, 45+3 (пен) – Кайо Жорже, 58

Нереализованный пенальти: Дуда, 37 (Верона)

Монца – Сассуоло – 1:0

Голы: Кольпани, 31

Лацио – Наполи – 0:0

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Верона с огромным трудом таки покинула зону вылета. "Мастифы" в родных стенах расписали ничью с Фрозиноне, да и то благодаря пенальти в компенсированное к первому тайму время – и это был уже второй пенальти до перерыва (другой хозяева провалили). Гости отыгрались на старте второго тайма, но на большее подопечных Эусебио Ди Франческо не хватило.

Веронцы поднялись на 16-ю позицию, набрав 18 очков. Впрочем, столько же зачетных баллов Кальяри и Удинезе, которые расположились ниже, поэтому борьба за выживание продолжается. Фрозиноне с 23 зачетными баллами держится на 13-й строчке.

В параллельной встрече Монца прервала 2-матчевую серию поражений, одолев Сассуоло дома. Команда усилиями Дани Моты забила дважды еще до 31-й минуты – однако непосредственно его гол отменили. Вырвать минимальную победу удалось благодаря ассисту Моты на Кольпани.

На турнирное положение в Серии А этот матч не повлиял. Монца с 28 очками остается на 12-й позиции, а Сассуоло с 19 зачетными баллами расположился на 15-й строчке.

Не выявили сильнейшего Лацио и Наполи. Соседи по турнирной таблице провели довольно закрытый поединок, в котором за два тайма был лишь один удар в створ ворот – Лацио после перерыва забил, но гол не засчитали из-за офсайда.

Партенопейцы больше владели мячом, тогда как римляне пытались бить в любой удобной ситуации. Особых дивидендов обеим командам их тактика не принесла, хотя им удалось пополнить очковый багаж одним пунктом.

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