В рамках програми дня у 22-му турі Серії А 2023/24 було проведено кілька матчів. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Італії 2023/24, 22-й тур

Верона – Фрозіноне – 1:1

Голи: Суслов, 45+3 (пен) – Кайо Жорже, 58

Нереалізований пенальті: Дуда, 37 (Верона)

Монца – Сассуоло – 1:0

Голи: Кольпані, 31

Лаціо – Наполі – початок о 19:00

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Верона з величезними труднощами таки покинула зону вильоту. "Мастифи" у рідних стінах розписали нічию з Фрозіноне, та і то завдяки пенальті у компенсований до першого тайму час – і це був вже другий пенальті до перерви (інший господарі провалили). Гості відігрались на старті другого тайму, але на більше підопічних Еусебіо Ді Франческо не вистачило.

Веронці піднялись на 16-ту позицію, набравши 18 очок. Втім, стільки ж залікових балів Кальярі й Удінезе, які розташувались нижче, тож боротьба за виживання продовжується. Фрозіноне з 23 заліковими балами тримається на 13-й сходинці.

У паралельній зустрічі Монца перервала 2-матчеву серію поразок, здолавши Сассуоло вдома. Команда зусиллями Дані Моти забила двічі ще до 31-ї хвилини – однак безпосередньо його гол скасували. Вирвати мінімальну перемогу вдалося завдяки асисту Моти на Кольпані.

На турнірне становище у Серії А цей матч не вплинув. Монца з 28 очками залишається на 12-й позиції, а Сассуоло з 19 заліковими балами розташувався на 15-й сходинці.

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