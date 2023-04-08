Два месяца тому назад казалось, что Монца вскоре вмешается в борьбу за еврокубки, но команда попала в полосу неудач. Только 4 очка за последние 6 матчей – совсем не тот результат, который хотели бы видеть болельщики клуба Адриано Галлиани и Сильвио Берлускони. В то же время Удинезе наоборот – в марте немного улучшил свое турнирное положение.

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Сегодня "зебры" довольно быстро открыли счет. Волас пасом на ход Ловричу отрезал всю защиту Монцы. Словенец сблизился с голкипером и без проблем отправил мяч в сетку. До перерыва гости так и не смогли перехватить инициативу. Зато на старте второго тайма включили турбо-режим и вскоре уже были впереди. Сначала Кольпани деклассировал защитников Удинезе после подачи с фланга, а затем отличился Ровелла. Николо классно вбежал в свободную зону, куда ему направил мяч Стефано Сэнси.

Дебютный гол воспитанника Джеона в рамках Серии А получился очень красивым. Андрей Шевченко может только сожалеть, что во время своей каденции в Генуе не мог рассчитывать на Ровеллу. Важнейший игрок "грифонов" в то время как раз оказался в клубном лазарете. Как знать, как бы сложилась судьба команды и украинского менеджера, если бы Николо был доступен.

Уже в компенсированное время катастрофу на свои ворота привез воспитанник Милана Андреа Петанья. Центрфорвард оказался в обороне и во время подачи в штрафную влетел в Нестеровски. Арбитр без раздумий назначил пенальти, который четко реализовал Бету. Ничья. Монца набрала 35 очков и закрепилась на 13 месте в турнирной таблице Серии А. В активе Удинезе на четыре зачетных пункта больше. Обе команды уже могут не беспокоиться о борьбе за выживание – расстояние до опасной зоны слишком велико.

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