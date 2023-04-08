Милан расписал ничью из Эмполи в рамках 29-го тура Серии А. Счет и обзор матча – в этой новости на "Футбол 24".

Милан между дуэлями с Наполи должен был провести матч Серии А против Эмполи. Казалось бы, ничего особенного, но для "россонери" было важно набрать три очка, чтобы улучшить свое положение в турнирной таблице. Борьба за зону Лиги чемпионов очень серьезная. На три путевки реально претендуют шесть команд.

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Стефано Пиоли, очевидно, держит в уме поединок, который состоится в среду. Именно поэтому ряд лидеров получил возможность отдохнуть. Это был шанс для тех, кто играет гораздо меньше. В частности, Побега, Ребича и Ориги. У Анте был лучший момент первого тайма, но он в привычном для себя стиле его упустил. В общем, Милан контролировал ситуацию и действовал острее, чем соперник. Гол заслужил. Только вот его еще нужно забить...

Во втором тайме хозяева Сан-Сиро прибавили в интенсивности. Защита Эмполи трещала по швам. Несколько раз Милан был близок, чтобы получить право на пенальти. Ситуации "на грани", которые арбитры трактовали в пользу аутсайдера. В конце концов Пиоли пришлось бросить в бой Леау и Жиру. Несколько раньше также появился Флоренци. Именно экс-капитан Ромы создавал больше всего угрозы. В его активе самый опасный удар – рядом с ближней штангой.

Эмполи отчаянно отбивался, даже не думая об атаке. Первый удар хоть в сторону ворот гости нанесли в конце основного времени. Вскоре после этого Милан забил. Леау перевел на Флоренци, а тот выполнил подачу. Жиру точно замкнул на дальней штанге, но сделал это рукой. За 8 компенсированных минут создать похожий момент "россонери" не смогли. Ничья.

Репетиция перед первым матчем 1/4 финала Лиги чемпионов против Наполи получилась очень неоднозначной. Стефано Пиоли остается только надеяться, что лидеры должным образом отдохнули и будут иметь силы хотя бы попробовать на Сан-Сиро повторить игру, которую недавно провели в Неаполе.

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