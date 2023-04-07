Бывший игрок Интера фантастическим голом поставил Интер на грань вылета из зоны ЛЧ. Отчёт ничейного матча между Салернитаной и Интером (1:1) читайте на "Футбол 24".

От увольнения Симоне Индзаги спасают лишь успехи в Лиге чемпионов, поскольку на внутренней арене прямо сейчас Интер ужасен. Ряд неудач почти выкинул "нерадзурри" за пределы топ-4. Матч с одним из аутсайдеров был хорошим шансом вернуться на победный путь. Гости действительно старались, но Фортуна и сегодня от них отвернулась.

Интер прервал 3-матчевую серию поражений, но все равно не выиграл. Подопечные Симоне Индзаги приехали в гости в Салернитану, рано открыв счет. Голом отличился сместившийся на линию штрафной Госсенс, принявший шикарную скидку от Лукаку и выстреливший в касание – 0:1!

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Этот поединок должен был завершиться разгромом тосканцев. "Нерадзурри" провели 25 ударов по воротам, наиграв на три ожидаемых гола. Однажды хозяев выручила поперечина, хотя главным спасателем стал голкипер Очоа с 10 сейвами – причем 9 выстрелов, которые он потащил, были произведены из пределов штрафной.

Più la guardo più non capisco.

Come fai a tirarla li? Come? La testa pelata te la fa scivolare? Come ci è arrivata sulla traversa? E' inspiegabile #Lukaku #SalernitanaInter pic.twitter.com/pHhY8JmzWh – Dr. Tuitter (@DrTuitter) April 7, 2023

Гильермо стал одним из двух спасителей Салернитаны. Вторым был экс-интерист Кандрев. На 90-й минуте Антонио принял мяч на правом фланге и выполнил навес на дальнюю стойку – впрочем, мяч полетел за воротник Онана, влетев точно в дальнюю девятку! 1:1. Этот шедевр подарил хозяевам ничью.

Таким образом, "змеи" остались на четвёртой строчке в турнирной таблице, имея в активе 50 очков. У Ромы на один зачётный балл меньше, у Аталанты – на два, и даже Ювентус держится на расстоянии всего двух побед. Салернитана же сыграла вничью в пятом матче подряд, но отрыв от зоны вылета пока солидный (10 очков).

На следующей неделе Интер проведет первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов против Бенфики. После сегодняшнего фиаско уже нет уверенности, что команду к этой игре будет готовить Симоне Индзаги. В конце концов руководство давало ему немало шансов все изменить.

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