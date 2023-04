От увольнения Симоне Индзаги спасают лишь успехи в Лиге чемпионов, поскольку на внутренней арене прямо сейчас Интер ужасен. Ряд неудач почти выкинул "нерадзурри" за пределы топ-4. Матч с одним из аутсайдеров был хорошим шансом вернуться на победный путь. Гости действительно старались, но Фортуна и сегодня от них отвернулась.

Интер прервал 3-матчевую серию поражений, но все равно не выиграл. Подопечные Симоне Индзаги приехали в гости в Салернитану, рано открыв счет. Голом отличился сместившийся на линию штрафной Госсенс, принявший шикарную скидку от Лукаку и выстреливший в касание – 0:1!

Этот поединок должен был завершиться разгромом тосканцев. "Нерадзурри" провели 25 ударов по воротам, наиграв на три ожидаемых гола. Однажды хозяев выручила поперечина, хотя главным спасателем стал голкипер Очоа с 10 сейвами – причем 9 выстрелов, которые он потащил, были произведены из пределов штрафной.

Più la guardo più non capisco.

Come fai a tirarla li? Come? La testa pelata te la fa scivolare? Come ci è arrivata sulla traversa? E' inspiegabile #Lukaku #SalernitanaInter pic.twitter.com/pHhY8JmzWh