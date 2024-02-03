Лига 1, 20-й тур

Страсбур – ПСЖ – 1:2

Голы: Баква, 68 – Мбаппе, 31, Асенсио, 49

Нереализованный пенальти: Мбаппе, 6 (ПСЖ)

ПСЖ приехал в гости к крепкому Страсбуру. Команда Патрика Виейра не проигрывала 8 матчей подряд во всех турнирах.

Страсбур в трансферное окно отпустил не только Эдуарда Соболя, но и основного вратаря Матца Селса. Шанс дебютировать в чемпионате получил Алаа Беллааруш. 22-летний марокканец уже на 6-й минуте встречи сотворил чудо, отразив пенальти Мбаппе.

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Впрочем, потом Беллааруш "отдал должок" Килиану. Кипер Страсбура слишком долго возился с мячом и вынес в Асенсио. Круглый отлетел к Мбаппе, которому оставалось покатить в пустые ворота.

Минутой ранее арбитр должен был удалять Лукаса Эрнандеса, но простил хамский фол защитника ПСЖ против Диона. Зато Мбаппе долго нежился на газоне после любого контакта. Трибуны начали освистывать суперзвезду.

На старте второго тайма Мбаппе и Асенсио обменялись ролями. Француз выкрутил великолепную передачу на испанца – 2:0. Страсбур не собирался сдаваться и заставил ПСЖ трястись в последние полчаса. Баква дал хозяевам надежду на камбек, замкнув дальнюю стойку.

Виейра гнал подопечных на штурм, однако был вынужден прощаться с беспроигрышной серией. ПСЖ одержал бледненькую победу и по крайней мере временно оторвался от Ниццы на 9 очков. Звездная бригада Луиса Энрике последний и единственный раз в чемпионате проигрывала как раз "орлятам" – это было еще 15 сентября в 5-м туре.

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