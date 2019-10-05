Молодые игроки Карпат еще не готовы к поставленным задачам, – Санжар

Главный тренер Карпат Роман Санжар поделился мнением относительно текущих проблем своей команды.

"В команде все должны понимать, что сейчас у нас много молодых игроков, которые еще не готовы к поставленным задачам. В то же время, для коллектива очень важно присутствие Гуцуляка, ведь, несмотря на свой возраст (21 год – прим.) он является действительно опытным футболистом в составе "зелено-белых". Я жду его возвращения, но когда именно он сможет выйти на футбольное поле, со стопроцентной уверенностью сказать еще не возьмусь.

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Болельщики вправе требовать от команды хорошей игры и положительного результата. Мы должны правильно воспринять это, а их слова должны повлиять на настроение и ответственность футболистов. Поэтому я считаю, что это нормальный процесс: если фанаты аплодируют, значит команда играет хорошо, и наоборот.

Александрия заняла третье место в прошлом сезоне и представляет нашу страну в еврокубках. Они хорошо укомплектованы, у них сыгранная и опытная команда. Считаю, что они вполне заслуженно стали бронзовыми призерами в прошлом сезоне", – цитирует Санжара официальный сайт Карпат.

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Напомним, что сейчас Карпаты занимают девятую строчку УПЛ с 8 очками в активе. Также команда вылетела из Кубка Украины уступив Ингульцу.