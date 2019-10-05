Молоді гравці Карпат ще не готові до поставлених завдань, – Санжар

Головний тренер Карпат Роман Санжар поділився думкою щодо поточних проблем своєї команди.

"У команді всі повинні розуміти, що наразі у нас багато молодих гравців, які ще не готові поставлених завдань. Водночас, для колективу дуже важлива присутність Гуцуляка, адже, незважаючи на свій вік (21 рік – прим.) він є дійсно досвідченим футболістом у складі "зелено-білих". Я очікую на його повернення, але коли саме він зможе вийти на футбольне поле, зі стовідсотковою впевненістю сказати ще не візьмуся.

Карпати зіграють з литовським Жальгірісом

Вболівальники мають право вимагати від команди хорошої гри та позитивного результату. Ми повинні правильно сприйняти це, а їхні слова мають вплинути на настрій та відповідальність футболістів. Тому я вважаю, що це нормальний процес: якщо фанати аплодують, отже команда грає добре, і навпаки.

Олександрія посіла третє місце у минулому сезоні та представляє нашу країну у єврокубках. Вони добре укомплектовані, в них зіграна та досвідчена команда. Вважаю, що вони цілком заслужено стали бронзовими призерами у попередньому сезоні", – цитує Санжара офіційний сайт Карпат.

Карпати натякають на договірний матч – львівський клуб опублікував скандальну заяву

Нагадаємо, що наразі Карпати посідають дев'яту сходинку УПЛ з 8 очками в активі. Також команда вилетіла з Кубка України поступившись Інгульцю.