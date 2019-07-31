Молодой форвард Динамо перешел в испанский клуб, – СМИ

Молодой нападающий Динамо и юниорской сборной Украины Иван Дероган продолжит карьеру в Испании.

18-летний форвард Динамо Иван Дероган ближайшее время перейдет в Аренас, который выступает в Сегунде Б (третий по силе дивизион Испании). Более того, нападающий уже якобы подписал контракт с клубом, отмечает Sportarena.

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Официально о переходе пока не объявлено. По информации источника, тренерский штаб Аренаса рассчитывает на Дерогана как на игрока основной команды, так и на исполнителя команды U-19, которая выступает в региональной лиге.

В сезоне 2018/19 Аренас занял 15 место в своей группе в Сегунде Б. Что касается Дерогана, то в активе нападающего форуме нет поединков за первую команду, он выступал только за молодежные команды киевлян.

Отметим, что в испанской Ла Лиге уже есть несколько украинцев – Андрей Лунин (Реал) и Василий Кравец (Леганес). Есть представители Украины и в низших дивизионах – Роман Зозуля (Альбасете), Евгений Селезнев (Малага), Орест Лебеденко (Луго) и Сергей Мякушко (Алькоркон).

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