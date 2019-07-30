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Швед забил фантастический гол в Лиге чемпионов, ярко дебютировав за Селтик

22:07 978 Читати українською
Швед забил фантастический гол в Лиге чемпионов, ярко дебютировав за Селтик
Марьян Швед / фото: ФК Селтик

Украинец помог Селтику обыграть Нымме Калью в матче 2-го раунда квалификации Лиги чемпионов (2:0).

 

Швед вышел на поле на 70-й минуте, но этого оказалось достаточно, чтобы стать автором гола. Марьян подхватил мяч на границе штрафной площадки и ювелирным ударом отправил его в девятку ворот соперника, сделав счет 2:0 в пользу "кельтов".

Квалификация Лиги чемпионов: Швед голом помог Селтику переиграть Нымме Калью украинцев и выйти в следующий раунд

К слову, это был первый официальный поединок 22-летнего украинца в составе шотландского клуба.

Напомним, дома шотландцы разгромили Нымме Калью со счетом 5:0. В 3-м раунде квалификации Лиги чемпионов Селтику будет противостоять румынский Клуж.

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