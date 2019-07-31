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Молодий форвард Динамо перейшов в іспанський клуб, – ЗМІ

09:39 4860 Читать на русском
Молодий форвард Динамо перейшов в іспанський клуб, – ЗМІ
Іван Дероган (другий справа) / Sportarena

Молодий нападник Динамо та юніорської збірної України Іван Дероган продовжить кар'єру в Іспанії.

18-річний форвард Динамо Іван Дероган найближчим часом перейде в Аренас, який виступає у Сегунді Б (третій за силою дивізіон Іспанії). Більше того, нападник вже начебто підписав контракт з клубом, зазначає Sportarena.

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Офіційно про перехід поки не оголошено. За інформацією джерела, тренерський штаб Аренаса розраховує на Дерогана як на гравця основної команди, так і на виконавця команди U-19, що виступає в регіональній лізі.

В сезоні 2018/19 Аренас посів 15 місце у своїй групі в Сегунді Б. Що стосується Дерогана, то в активі нападника немає поєдинків за першу команду, він виступав лише за молодіжні команди киян.

Зазначимо, що в іспанській Ла Лізі вже є декілька українців – Андрій Лунін (Реал) та Василь Кравець (Леганес). Є представники України і в нижчих дивізіонах – Роман Зозуля (Альбасете), Євген Селезньов (Малага), Орест Лебеденко (Луго) та Сергій Мякушко (Алькоркон).

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