"Счет есть счет, но ребята хорошо играли. Отдавались на поле, за что я им очень благодарен. Бывает все, но ребята стараются и это самое главное. Никаких претензий к подопечным нет.

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Это футбол. Сегодня, как говорится, и погода была не летняя, но ребята старались, контролировали мяч, пытались сохранить его, а в эпизоде с пропущенным голом сферу просто нужно было выбить, и тогда счет был бы 1:0. Мы хотели взять мяч под свой контроль. Таков был футбол сегодня.

Мою работу не мне оценивать. Есть люди, которые должны говорить о том, как работает тренер. Тренер должен строить игру и побеждать. К сожалению, не бывает такого, чтобы это удавалось в каждом матче. Я ребят поблагодарил за последние игры. Бывает все, главное, что они стараются", – цитирует Максимова официальный сайт днепрян.

Напомним, после 17-ти туров СК Днепр-1 занимает в турнирной таблице УПЛ первую строчку, набрав 34 очка. Полесье с 32 пунктами идет третьим.

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