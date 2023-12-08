"Рахунок є рахунок, але хлопці добре грали. Віддавались на полі, за що я їм дуже дякую. Буває все, але хлопці стараються, і це найголовніше. Жодних претензій до підопічних не маю.

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Це футбол. Сьогодні, як кажуть, і погода була не літня, але хлопці старалися, контролювали м'яч, намагалися зберегти його, а в епізоді з пропущеним голом сферу просто треба було вибити, і тоді рахунок був би 1:0. Ми ж хотіли взяти м'яч під власний контроль. Такий був футбол сьогодні.

Мою роботу не мені оцінювати. Є люди, які мають говорити про те, як тренер працює. Тренер має будувати гру та перемагати. На жаль, не буває такого, щоб це вдавалось у кожному матчі. Я хлопцям подякував за останні ігри. Буває все, головне, що вони стараються", – цитує Максимова офіційний сайт дніпрян.

Нагадаємо, після 17 турів СК Дніпро-1 посідає у турнірній таблиці УПЛ першу сходинку, набравши 34 очки. Полісся з 32 пунктами йде третім.

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