Мойес сравнил выступление Ярмоленко и его прямого конкурента в матче против Челси

Главный тренер Вест Хэма Дэвид Мойес оценил конкуренцию на позиции правого вингера.

"Когда я возглавил Вест Хэм, Андрей из-за травмы не мог тренироваться вместе с командой. Фактически, я увидел его в работе на тренировке только после выхода из карантина. Он ежедневно тренировался и хорошо выполнял свои задачи.

Пушка Ярмоленко в видеообзоре матча Вест Хэм – Челси – 3:2

За то время мы подписали Джаррода Боуэна, который играет на позиции Ярмоленко, и он хорошо себя зарекомендовал. Сегодня вечером я наконец-то имел возможность увидеть Андрея в игре. Мы имеем хорошую конкуренцию на этой позиции. Джаррод создал два гола, а Ярмоленко забил третий, поэтому в этот вечер я доволен ими обоими", – цитирует Мойеса Football London.

К слову, в матче 32-го тура против Челси (3:2) украинец забил за Вест Хэм победный гол, отличившись впервые после травмы, а 23-летний англичанин записал в свой актив две результативные передачи.

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