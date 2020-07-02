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Мойєс порівняв виступ Ярмоленка і його прямого конкурента у матчі проти Челсі

2 липня 09:42 - Читать на русском
Мойєс порівняв виступ Ярмоленка і його прямого конкурента у матчі проти Челсі
Девід Мойєс / Getty images

Головний тренер Вест Хема Девід Мойєс оцінив конкуренцію на позиції правого вінгера.

45+2’ Томаш Соучек
51’ Майкл Антоніо
89’ Андрій Ярмоленко
 
Вілліан 42’
Вілліан 71’
42’ Вілліан
45+2’ Томаш Соучек
51’ Майкл Антоніо
71’ Вілліан
89’ Андрій Ярмоленко

"Коли я очолив Вест Хем, Андрій через травму не міг тренуватися разом із командою. Фактично, я побачив його в роботі на тренуванні лише після виходу з карантину. Він щодня тренувався і добре виконував свої завдання.

Гармата Ярмоленка у відеоогляді матчу Вест Хем – Челсі – 3:2

За той час ми підписали Джаррода Боуена, який грає на позиції Ярмоленка, і він добре себе зарекомендував. Сьогодні ввечері я нарешті мав нагоду побачити Андрія у грі. Ми маємо хорошу конкуренцію на цій позиції. Джаррод створив два голи, а Ярмоленко забив інший, тому цього вечора я задоволений ними обома", – цитує Мойєса Football London.

До слова, у матчі 32-го туру проти Челсі (3:2) українець забив за Вест Хем переможний гол, відзначившись вперше після травми, а 23-річний англієць записав у свій актив дві результативні передачі.

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Теги
Англія Українці за кордоном Андрій Андрій Ярмоленко Вест Хем Вест Хем Вест Хем - Челсі Девід Девід Мойєс Джаррод Джаррод Боуен
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