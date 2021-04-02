Андрей Ярмоленко не играл за основную команду Вест Хэма еще с февраля. Украинца также вызвали на мартовские матчи сборной, но он досрочно покинул ее расположение, не сыграв ни одной минуты.

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После паузы на поединки сборных АПЛ возвращается. Вест Хэм уже в понедельник, 5 апреля, сыграет с Вулверхэмптоном. Дэвид Мойес не сможет рассчитывать на помощь вингера. "Ярмоленко еще не готов. У него была травма связки колена, что, по нашему мнению, не так уж плохо, но он обратился к специалисту по этому поводу", – цитирует Мойеса официальный сайт "молотков".

Заметим, Андрей провел 21 матч за Вест Хэм во всех турнирах. До повреждения успел отличиться 3 голами и еще отдал 4 результативные передачи.

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