"Нужно было забивать свои моменты, действовать быстрее, чем соперник. Так получалось, что я получал мяч ниже, проходил полузащитника, а за ним уже защитник. Нам нужно больше за спину мяч просить, атаковать, потому что у нас все для этого есть. Не хватает движения в последней фазе. Нужно работать, добавлять и не пропускать против такой команды.

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Нельзя ментально себя нагружать, после игры уже ничего не изменишь. Нужно доиграть сезон и готовиться к Евро. Здесь особо нечего разбирать, потому что мы должны играть более солидно, продуктивно.

Коноплянка и Ярмоленко – ключевые игроки для сборной, для наших флангов, которые всегда работали. У них есть время, чтобы восстановиться и подойти к Евро в хорошей форме. Все еще впереди, не нужно сильно переживать из-за этой ситуации, еще много игр. Грусть и неудовлетворенность результатом должны быть. Видно, что все устали. Надеюсь, что в следующих матчах нам повезет больше.

Когда они получали мяч, то легко разворачивались. Так не должно быть. Посмотрим, что тренерский штаб скажет, нужно работать над этим. Это должно дать толчок сборной", – признался Малиновский в эфире Футбол 1.

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