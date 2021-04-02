Андрій Ярмоленко не грав за основну команду Вест Хема ще з лютого, відколи пошкодив зв'язки коліна. Українця також викликали на березневі матчі збірної, але він достроково покинув її розташування, не зігравши жодної хвилини.

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Після паузи на поєдинки збірних АПЛ повертається. Вест Хем вже в понеділок, 5 квітня, зіграє з Вулверхемптоном. Девід Мойєс не зможе розраховувати на допомогу вінгера. "Ярмоленко ще не готовий. У нього була травма зв'язки коліна, що, на нашу думку, не так вже й погано, але він звернувся до фахівця щодо цього", – цитує Мойєса офіційний сайт "молотків".

Зауважимо, Андрій провів 21 матч за Вест Хем у всіх турнірах. До пошкодження встиг відзначитися 3 голами та ще віддав 4 результативні передачі.

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