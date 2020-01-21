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Мойес рассказал, когда Ярмоленко вернется в общую группу Вест Хэма – украинец не сыграет против лидеров АПЛ

19:47 168 Читати українською
Мойес рассказал, когда Ярмоленко вернется в общую группу Вест Хэма – украинец не сыграет против лидеров АПЛ
Андрей Ярмоленко / ВВС

Главный тренер Вест Хэма Дэвид Мойес озвучил прогнозы врачей относительно возвращения Андрея Ярмоленко к тренировкам после травмы.

Игрок сборной Украины продолжает восстанавливаться после повреждения мышцы бедра. Последний раз он выходил на поле 14 декабря прошлого года в матче против Саутгемптона (1:0).

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"Вероятно, Ярмоленко будет вне общей группы еще три недели", – цитирует Мойеса официальный сайт Вест Хэма.

Таким образом, украинец пропустит матчи АПЛ против Лестера, Ливерпуля, Брайтона и Манчестер Сити, а также встречу с Вест Бромвичем в Кубке Англии. К слову, именно Ливерпуль, Лестер и Ман Сити пока формируют топ-3 турнирной таблицы АПЛ.

Отметим, что в текущем сезоне Ярмоленко сыграл за "молотов" 15 матчей, в которых забил 3 гола и отдал одну результативную передачу.

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Англия Украинцы за рубежом Главное Девид Мойес Девид Мойес Андрей Ярмоленко Андрей Ярмоленко Вест Хэм Вест Хэм
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