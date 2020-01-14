Ярмоленко может продолжить карьеру в Турции – на украинца уже есть претендент

Стамбульский Бешикташ может подписать Андрея Ярмоленко, убеждают турецкие СМИ.

Андрей Ярмоленко получил вариант с продолжением карьеры в Турции. В услугах 30-летнего вингера сборной Украины заинтересован Бешикташ, который настроен арендовать Ярмоленко до конца сезона. Более того – Вест Хэм через агентов якобы сам предложил туркам подписать Андрея, информирует Fotospor.

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Как отмечает издание, у Бешикташа в случае переговоров с Ярмоленко есть весомый козырь. Это Домагой Вида, который играл вместе с украинцем в ​​составе киевского Динамо. Правда, может сменить клуб и сам хорват, которого связывают с переездом в АПЛ. В то же время турецкий СМИ подчеркивает, что пока Бешикташ не делал ни одного предложения по Ярмоленко, а сам Андрей может не согласиться на вариант с переездом в Турцию.

Напомним, ранее британские СМИ сообщали, что новый тренер Вест Хэма Дэвид Мойес рассматривает вариант с уходом Ярмоленко. Сейчас украинец восстанавливается от травмы, из-за которой рискует пропустить еще около месяца.

В текущем сезоне Ярмоленко провел 15 матчей в АПЛ, в которых забил 3 гола и отдал одну голевую передачу.

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