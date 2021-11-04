Еврокубковый поединок стал 1000-м в тренерской карьере шотландца, сообщает Opta Sports.

Экс-звезда АПЛ Дафф возглавил ирландский гранд

Мойес начал тренировать в 1998 году, когда сменил игровую форму Престона на место на тренерской скамье "лилейно-белых" и поработал во главе ланкаширцев 4 года. Затем он отдал 11 лет Эвертону, один сезон провел в Манчестер Юнайтед, тренировал Сандерленд и Реал Сосьедад.

С Вест Хэмом Дэвид Мойес работает во второй раз. Он возглавлял "молотков" в сезоне 2018/19 и спас их от вылета. Вернулся в Лондон шотландец в декабре 2019-го.

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