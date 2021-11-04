42-летний специалист возглавил Шелбурн, сообщает официальный сайт клуба.

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Дафф пошел на повышение после работы во главе команды U-17 "красных". Ранее двукратный чемпион Англии в составе Челси работал с юниорами Шэмрок Роверс, сборной Ирландии U-15, был в тренерских штабах Шэмрок Роверс, Селтика, ассистентом Стивена Кенни в национальной команде. Сезон-2021 Шелбурн завершил триумфом в Первом дивизионе и начнет новый сезон в Премьер-дивизионе в марте.

Отметим, что "красные" – один из грандов Ирландии. Шелбурн завоевал 13 чемпионских титулов и ряд других трофеев на внутренней арене, но вылетел из Премьер-дивизиона в 2013 году.

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