Єврокубковий поєдинок став 1000-м у тренерській кар'єрі шотландця, повідомляє Opta Sports.

Екс-зірка АПЛ Дафф очолив ірландський гранд

Мойєс почав тренувати в 1998 році, коли змінив ігрову форму Престона на місце на тренерській лаві "лілійно-білих" і попрацював на чолі ланкаширців 4 роки. Потім він віддав 11 років Евертону, один сезон провів у Манчестер Юнайтед, тренував Сандерленд і Реал Сосьєдад.

У Вест Хемі Девід Мойєс вдруге. Він працював із "молотками" в сезоні 2018/19 і врятував їх від вильоту. Повернувся до Лондона шотландець у грудні 2019-го.

ЛЄ: Вест Хем феєрично втратив перемогу в Генку – Ярмоленко вилетів перед збірною, драматичний 1000 матч Мойєса