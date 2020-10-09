"Я думаю, що Цоуфал був блискучим у матчі проти Лестера. Так увійти у гру, зігравши в Данії посеред тижня. Я спостерігав за його результатами у Лізі чемпіонів і за всіма подіями, і казав: "Сподіваюся, він прибуде без травм", тому що ми домовились про його трансфер.

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Найкраще в Цоуфалі – це його досвід, його знання. Це була причина, через яку ми думали, що він нам зараз допоможе. Ми бачили того, хто виступав у багатьох великих іграх – Лізі чемпіонів – і хто виступає за свою країну. Його також дуже рекомендував Томаш Соучек, що допомогло нам зважитись на трансфер.

Якщо поглянути на людей, які в даний момент грають у півзахисті для нас – Боуен, Соучек, Райс, Форналс – вони всі молоді гравці. Всі вони можуть стати кращими. У них усіх попереду ще більше – вони тільки розпочали свою кар’єру, тож я з нетерпінням чекаю, що вони всі прогресуватимуть.

В ідеалі, це те, що я хочу: я хочу молодих і голодних гравців, і я думаю, що те, як вони грають зараз, демонструє велике бажання досягти тих цілей, про які ми говоримо", – наводить слова Мойєса офіційний сайт Вест Хема.

Зазначимо, що саме Боуен виступає на позиції Ярмоленка та витіснив українця з основного складу "молотків" на матчі АПЛ.

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