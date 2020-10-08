"Футбол 24" цитирует известных экспертов после особого во всех смыслах спарринга Франция – Украина (7:1).

Андрей Шевченко – когда маска не спасает от фиаско / Facebook

Давайте честно. Учитывая экстремально-экспериментальный состав нашей сборной, практически нереально было надеяться на положительный результат против чемпионов мира. Вопрос заключался лишь в том, когда мы пропустим первый гол и каким будет итоговый результат.

Франция – Украина – 7:1 – видео голов и обзор матча

К сожалению, действо разыграли по наихудшему для нас сценарию. И пока французы устанавливали рекорды, мы неумолимо приближались к своему – с приставкой "анти". С разницей в шесть мячей сборная Украины не проигрывала нигде и никогда. До вчерашнего вечера...

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Первый гол в ворота Бущана влетел от юной звездочки Ле Блё. Как тут не вспомнить недавний прецедент в Испании? Что и сделал Евгений Левченко, эксперт ТК Футбол.

В течение первого тайма Женя активней из всех экспертов "бомбил" Twitter. Вот еще несколько сообщений.

Скаут Алекс Великих, который параллельным курсом просматривал спарринг Италия – Молдова, заметил интересную деталь. Кстати, молдаване в итоге "сгорели" 0:6.

Предчувствуя недоброе, тележурналист Евгений Зинченко предостерег от слишком жесткой критики.

Но кого это останавливало? Продюсер, телеведущий и шоумен Игорь Кондратюк иронизирует сквозь слезы.

После гола Толиссо журналист-архивариус Артур Валерко констатирует жизненные истины.

Комментатор MEGOGO Вадим Скичко фиксирует антирекорд.

Но и это еще был не конец. Агент Антон Астафьев дает безжалостную оценку одному из новичков главной команды.

Гризманн поставил жирную точку – 7:1. Журналист и комментатор Footballhub Александр Золотогорский в отчаянии.

Опять Евгений Левченко.

Роберто Моралес не нуждается в рекомендациях.

Подбодрить пытается и Алекс Великих.

Но Константин Андриюк, журналист и охотник на "лосей", – неумолим.

Игорь Бойко, комментатор Setanta Sports Ukraine: "матч сильной команды против набора игроков".

Главный редактор Poltava365 Станислав Майзус подслушал то, что кому-то может не понравиться.

Кирилл Круторогов, комментатор ТК Футбол, осуждает хейтеров.

Александр "Фоззи" Сидоренко, вокалист Танка на Майдане Конго, избежал эмоций и пытается смотреть в перспективу.

Ну а наиболее основательно вник в проблему Юрий Басенко, бывший главред Футбол 24. Выводы неутешительные, конечно.

Брутальный футбол: щоб не плакать – ми сміялись.

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Франция разбомбила Украину в товарищеском матче – резерв Шевченко потерпел самое крупное поражение в истории сборной