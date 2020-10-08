Украина в нокауте 1:7: антирекорд на десятилетия, "две минуты остались – потерпите", или Чем мы похожи на Молдову
"Футбол 24" цитирует известных экспертов после особого во всех смыслах спарринга Франция – Украина (7:1).
Давайте честно. Учитывая экстремально-экспериментальный состав нашей сборной, практически нереально было надеяться на положительный результат против чемпионов мира. Вопрос заключался лишь в том, когда мы пропустим первый гол и каким будет итоговый результат.
Франция – Украина – 7:1 – видео голов и обзор матча
К сожалению, действо разыграли по наихудшему для нас сценарию. И пока французы устанавливали рекорды, мы неумолимо приближались к своему – с приставкой "анти". С разницей в шесть мячей сборная Украины не проигрывала нигде и никогда. До вчерашнего вечера...
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Первый гол в ворота Бущана влетел от юной звездочки Ле Блё. Как тут не вспомнить недавний прецедент в Испании? Что и сделал Евгений Левченко, эксперт ТК Футбол.
В течение первого тайма Женя активней из всех экспертов "бомбил" Twitter. Вот еще несколько сообщений.
Скаут Алекс Великих, который параллельным курсом просматривал спарринг Италия – Молдова, заметил интересную деталь. Кстати, молдаване в итоге "сгорели" 0:6.
Предчувствуя недоброе, тележурналист Евгений Зинченко предостерег от слишком жесткой критики.
Но кого это останавливало? Продюсер, телеведущий и шоумен Игорь Кондратюк иронизирует сквозь слезы.
После гола Толиссо журналист-архивариус Артур Валерко констатирует жизненные истины.
Комментатор MEGOGO Вадим Скичко фиксирует антирекорд.
Но и это еще был не конец. Агент Антон Астафьев дает безжалостную оценку одному из новичков главной команды.
Гризманн поставил жирную точку – 7:1. Журналист и комментатор Footballhub Александр Золотогорский в отчаянии.
Опять Евгений Левченко.
Роберто Моралес не нуждается в рекомендациях.
Подбодрить пытается и Алекс Великих.
Но Константин Андриюк, журналист и охотник на "лосей", – неумолим.
Игорь Бойко, комментатор Setanta Sports Ukraine: "матч сильной команды против набора игроков".
Главный редактор Poltava365 Станислав Майзус подслушал то, что кому-то может не понравиться.
Кирилл Круторогов, комментатор ТК Футбол, осуждает хейтеров.
Александр "Фоззи" Сидоренко, вокалист Танка на Майдане Конго, избежал эмоций и пытается смотреть в перспективу.
Ну а наиболее основательно вник в проблему Юрий Басенко, бывший главред Футбол 24. Выводы неутешительные, конечно.
Брутальный футбол: щоб не плакать – ми сміялись.
Франция разбомбила Украину в товарищеском матче – резерв Шевченко потерпел самое крупное поражение в истории сборной