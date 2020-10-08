"Я чувствую себя лучше, намного лучше. Безусловно, я был шокирован, когда это произошло перед матчем с Халл Сити, но, думаю, сейчас это часть жизни. Мы все приняли тот факт, что COVID-19 существует.

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Еще в марте мы договорились о том, что будем делать, если кто-нибудь, например, я, попадет в такую ситуацию. Как только это произошло, мы сразу же взялись за дело. Алан Ирвин немедленно приступил к руководству командой, и мы продолжили свою работу. Клуб был готов. Нужно помнить, что у нас было около 30 тестов – мы все регулярно проверяемся", – поделился Мойес в интервью официальному сайту Вест Хэма.

Напомним, у наставника Вест Хэма обнаружили COVID-19 накануне матча Кубка английской лиги против Халл Сити, который запомнился феерическим перфомансом Ярмоленко – украинец отметился дублем и дважды элегантно ассистировал партнерам. Кроме Мойеса, болезнь нашли и у игроков "молотков" Иссы Диопа и Джоша Каллена – последний уже покинул лондонский клуб.

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