"В этот период мы не имеем уверенности относительно результатов. Мы видели, как Лестер действительно хорошо выступил против Манчестер Сити (5:2), но Лестер сыграл глубоко, контратаковал и получил три пенальти. Этот стиль также необходим.

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Мы видим, что Манчестер Сити улучшается с начала сезона, но мы тоже. Я думаю, что мы постоянно совершенствуемся, и наши матчи показали, что с начала пути есть прогресс. Мы хотим дать Манчестер Сити хороший бой. Это непростой соперник, но я надеюсь, что мы можем создать им больше больше проблем, чем могли раньше", – цитирует Мойеса официальный сайт Вест Хэма.

Добавим, что матч Вест Хэм – Манчестер Сити состоится сегодня, начало в 14:30. Команды Ярмоленко и Зинченко набрали по семь очков, но у последней есть одна игра в запасе.

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